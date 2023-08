’Prijzen stroom en gas kunnen omlaag’

Hun moederbedrijf, het Duitse energieconcern E.ON, merkte woensdag bij het bekendmaken van de halfjaarcijfers op dat groothandelsprijzen een stuk lager zijn dan vorig jaar, toen de energieprijzen extreem hoog waren.

Ondanks het herstel waarschuwt E.ON dat energieprijzen deze winter opnieuw kunnen pieken als de gasvoorraad sneller opraakt dan verwacht in combinatie met een koude winter. De energiecrisis is dus nog niet helemaal voorbij, aldus Birnbaum. Het energieconcern raadt consumenten en organisaties aan zuinig te zijn met energieverbruik.

Sterke winstgroei

Gecorrigeerd voor eenmalige posten liet de onderneming in de eerste helft van het jaar een sterke winstgroei zien. Een jaar terug stonden de resultaten nog onder druk omdat het bedrijf tegen recordprijzen energie moest inkopen.

Bij het bekendmaken van de cijfers zei E.ON ook ruim een derde meer te hebben geïnvesteerd dan in het eerste half jaar van 2022. De onderneming investeerde in totaal bijna 2,4 miljard euro, onder meer in de transitie naar duurzame energie.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zei vorige maand ook dat de energiecrisis op zijn retour lijkt te zijn. De energiecrisis begon nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Sindsdien levert Rusland steeds minder gas aan Europa. Veel landen kampten daardoor met gastekorten, waardoor de prijzen voor consumenten en energiebedrijven omhoogschoten. Inmiddels zijn de gasprijzen weer flink gedaald. Ook zitten de Europese gasopslagen momenteel voller dan normaal voor de tijd van het jaar.

Vrees voor Rusland

Het IEA zei in een rapport vorige maand dat spanningen op de markt makkelijk kunnen toenemen als het een koude winter wordt. Vooral als Russische gasleveringen aan Europa vroeg in het stookseizoen helemaal stoppen.