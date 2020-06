It-platform waarschuwt: ’Thuiswerken blijft’

Arie van Bellen met de DigiDuck, een initiatief van zijn it-platform voor het onderwijs. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

,,We werken nu voor 80 procent thuis. Daarvan kan 30 procent zo blijven”, voorziet Arie van Bellen, directeur van het it-platform ECP, dat bedrijfsleven, wetenschap en overheid bijeen brengt. Thuiswerken, of we het nu leuk vinden of niet, is here to stay. Dus daar moeten we serieus over gaan nadenken.”