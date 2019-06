’Afrekencultuur bedrijven moet overboord’

Rob Fijneman, Hoofd advies bij KPMG en hoogleraar it-auditing aan de Universiteit Tilburg. Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen

Topbestuurders in het bedrijfsleven investeren liever in technologie dan in mensen om de veerkracht van hun onderneming te verbeteren. Ceo’s moeten echter veel meer sturen op veranderingen in plaats van personeel afrekenen op wat niet goed gaat.