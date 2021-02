Flitsend debuut Leids biotechbedrijf op Nasdaq

Pharvaris heeft een medicijn ontwikkeld tegen de erfelijke ziekte angio-oedeem, die zorgt voor plotselinge opzwellen in het gelaat, de keel of andere lichaamsdelen. Dit wordt later in het jaar voor het eerst op patiënten getest. Het bedrijf loopt wat dat betreft ver achter op Pharming, dat zijn middel Ruconest al vele jaren verkoopt. Maar waar dit medicijn geïnjecteerd moeten worden, gaat het bij Pharvaris om een pil. Mede hierdoor hebben beleggers er vertrouwen in dat het toch een succes kan worden.

Berndt Modig is de topman van Pharvaris en richtte het bedrijf in oktober 2015 met Hans Schikan op. Ⓒ eigen foto

Met de uitgifte van nagenoeg 8,3 miljoen aandelen tegen $20 per stuk heeft Pharvaris zo’n $165 miljoen opgehaald, terwijl vorige maand nog op $100 miljoen werd gemikt. Het aandeel sloot vrijdag op $29.