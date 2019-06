Koekreus slokt Noord-Hollands Aviateur op

Aviateur bestaat sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en is uitgegroeid tot een internationaal bedrijf gespecialiseerd in koek en banket. Dagelijks worden er meer dan zes miljoen koekjes en cakejes gemaakt, voornamelijk in opdracht van andere merken. Er wordt geleverd aan 35 landen.

Biscuit International is sinds een fusie van een aantal Europese bedrijven, onder meer uit Nederland, een van de grootste spelers in Europa. Het bedrijf had in de afgelopen maanden een omzet van een half miljard euro. Het bedrijf is grotendeels in handen van Franse investeerders.