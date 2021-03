’Tien miljoen euro van massaclaims verduisterd bij Pels Rijcken’

Premium Financieel

Nederland heeft probleem bij nieuwe schuldencrisis: wie moeten we betalen?

Precies €365.488.811.714,74. Zo veel schuld had de Nederlandse overheid eind januari uitstaan. Maar aan wie we die slordige 365 miljard euro precies moeten terugbetalen, dat weet eigenlijk niemand. En dat is slecht nieuws als ons land in een nieuwe schuldencrisis verzeild zou raken.