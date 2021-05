Blokkeerschip Suezkanaal blijft aan ketting liggen om claim $900 miljoen

Autoriteiten eisen een schadevergoeding van 900 miljoen dollar van de eigenaren van het schip. Dat is het bedrag dat Egypte kwijt was aan de reddingsoperatie. In april stond de rechtbank toe dat het 400 meter lange schip in beslag werd genomen, terwijl gesprekken over een schadevergoeding voor Egypte werd gesproken.

De Ever Given lag bijna een week vast in het Suezkanaal. Dat is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld en ongeveer een achtste van de wereldwijde handel in goederen trekt door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee. Normaal gesproken vaart er dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal.

Door de weeklange stremming ontstonden er lange files van schepen aan weerszijden van het kanaal. Meer dan 350 schepen moesten wachten voor ze daar doorheen konden. Een deel van de schepen die vanuit Azië op weg was naar Europa besloot om te varen om Afrika heen.

De motivering van de uitspraak van de rechter op dinsdag was niet onmiddellijk duidelijk. Kanaalautoriteit SCA voerde aan dat de eiser niet alle partijen binnen de gestelde termijn in kennis had gesteld van zijn bezwaar tegen het aan de ketting leggen van het schip.

UK Club, de verzekeraar van het schip, zegt dat de eigenaren de beslissing van de rechter aan het bestuderen zijn. Ze hebben nog tot 20 mei de tijd om in beroep te gaan.

De verzekeraar en technisch manager van het schip BSM uitten eerder hun teleurstelling over de inbeslagname. De gronden waarop het schip wordt vastgehouden zouden op zijn minst twijfelachtig zijn, zo werd eerder verklaard. Zo zijn er vragen over de geldigheid van het vasthouden van de lading. Ook ondersteunend bewijs voor de claim van ruim 900 miljoen dollar zou ontbreken.