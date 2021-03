Fed ziet meer inflatie, maar houdt rente stabiel

Dat meldde Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell woensdagavond in een lang verwacht rentebesluit. Later vanavond volgt de toelichting.

Vooraf werd er met spanning uitgekeken naar wat de Fed zou gaan beslissen. Voor een beleidswijziging was het nog te vroeg, was de inschatting. Maar er wordt uitgekeken naar de toelichting van Powell, of hij daarin hints geeft onder welke omstandigheden de Fed de steun gaat afbouwen. Dat zou voor grote verschuivingen in de markt kunnen zorgen.

Uit woensdagavond gepubliceerde ramingen blijkt dat de Fed wel een stuk positiever is geworden over de groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Dit jaar groeit die mogelijk 6,5%, waar in december nog van een groei van 4,2% werd uitgegaan. De inflatie stijgt volgens dit plaatje naar 2,4%.

Uit diezelfde ramingen blijkt dat de Fed verwacht dat de rente tot in ieder geval 2023 op het huidige niveau van 0 tot 0,25% blijft.