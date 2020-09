Hotels in zwaar weer

Gastvrouw van de dag en directeur van het hotel, Claire van Campen, ontving het alleen uit vrouwen bestaande gezelschap, genaamd Las Hotellas, en als unicum voor deze gelegenheid één man: algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Dirk Beljaarts. „Het was inspirerend om te zien hoe dit gezelschap van topmensen uit de hotellerie aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen en vooral ook bezig is met oplossingen en wat wél kan, wat we zelf kunnen en hoe de lokale gemeenschap er bij te betrekken.”

Directeur Brita Rohl van het luxe 717 hotel aan de Prinsengracht in Amsterdam en voorzitter van Las Hotellas: „De hotellerie verkeert in zwaar weer. Dat besef lijkt niet altijd door te dringen bij de lokale politiek. Met name de hotels in de grote steden waar beursgebouwen leeg staan en voorlopig leeg blijven, is het wegvallen van zakelijke reizigers en toeristen funest. Elke dag weer werken hoteldirecteuren en hun teams om zo veel mogelijk perspectief te creëren en werk te behouden, maar zonder korte én lange termijnhulp lukt dat niet.”

Van Campen sprak zich onlangs nog kritisch uit over de uitlatingen van burgemeester Femke Halsema over toerisme tijdens een online event waar ze sprak om hotelcijfers te duiden. Daarop volgde gelijk een kritisch bericht van het kabinet van de burgemeester. „Gelukkig leven we in een democratie waarin ondernemers ook hun zorgen en kritiek kunnen uiten, de beste oplossingen komen voort uit samenwerking. De bal ligt nu bij de burgemeester”, aldus Van Campen.

De dag werd afgesloten met een toast, op gepaste afstand op het mooie terras van het hotel, op een veel te leeg Leidseplein. De klap van code rood voor de Randstad door België en Duitsland moest toen nog komen.