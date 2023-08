Groep met problematische aflossingsvrije hypotheek slinkt

Amsterdam - De aflossingsvrije hypotheek was lang erg populair: lage maandlasten en een maximaal belastingvoordeel. Maar ook deze hypotheken moeten ooit worden afgelost of geherfinancierd en dat kan voor problemen zorgen. De groep voor wie dit geldt, is wel flink afgenomen.

Vooral senioren hebben een aflossingsvrije hypotheek. Ⓒ Getty Images