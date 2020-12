Banengroei in VS valt tegen

Het is ook de kleinste groei van arbeidsplaatsen in ruim zes maanden. Amerikaanse werkgevers waren vorige maand terughoudend met het aannemen van personeel door het gestegen aantal coronabesmettingen en lockdowns.

In oktober kwam de banengroei uit op een bijgestelde 610.000. Door de aanwas van arbeidsplaatsen is de werkloosheid in de VS wel gedaald van 6,9% in oktober naar 6,7% in de voorbije maand.

Noodsteun

Ondanks dat meer Amerikanen werk vinden, blijft centrale bankvoorzitter Jerome Powell bezorgd over de economie. Hij heeft daarom de politiek in Washington deze week opnieuw opgeroepen om meer te doen.

De Republikeinen en Democraten zijn al maanden aan het praten over het verlengen van de noodsteun voor gedupeerden van de coronacrisis. Vandaag zijn er berichten verschenen dat beide partijen een akkoord naderen over een nieuw steunpakket van ruim $900 miljard.