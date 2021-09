’Dagaanbiedingensites helemaal niet goedkoper’

Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. In 62 van de 100 aanbiedingen op 10 populaire websites was de prijs op de dagaanbiedingensite gelijk aan, of zelfs hoger dan elders. Bij 7 van de 10 sites ging het om meer dan de helft van hun ’aanbiedingen’.

Opzetborstels

Zo biedt Koopjedeal een 10-pack Oral B Cross Action opzetborstels aan voor €41, inclusief verzendkosten. Maar diezelfde opzetborstels zijn bij Bol.com te koop voor €28.

En bij 1dagactie kost een Walra hamamdoek €25. Bij Bol.com slechts €16. En de hamamdoek bleek geen uitzondering, want niet één van de 10 onderzochte aanbiedingen van 1dagactie bleek een echt koopje.

Tijdsdruk

De websites zorgen voor een gevoel van tijdsdruk, door zinnen als ’alléén vandaag’, ’wees er snel bij’, ’niet te lang twijfelen’ en ’op is op’. Ook staan er soms aftellende klokken op de sites. Ten onrechte, want bij 7 van de 10 sites waren dezelfde aanbiedingen er een week later nog steeds, ontdekte de Consumentenbond.

Ook de verzendkosten van de ’aanbiedingensites’ vallen kopers vaak tegen: die kunnen tot wel €9,95 oplopen.