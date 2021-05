Topman Softbank laakt doorgaan Olympische Spelen in Japan

De lage vaccinatiegraad kan volgens hem voor gevaar zorgen als eind juli 100.000 mensen uit 200 landen Japan bezoeken tijdens de Spelen. „Op dit moment wil meer dan 80 procent van de Japanners dat de Olympische Spelen worden uitgesteld of afgelast. Op welk gezag wordt het erdoor gedrukt?”, schreef de invloedrijke miljardair afgelopen weekend in het Japans op Twitter. „Heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de macht om te beslissen dat de Spelen doorgaan?”

De regering begon maandag een grote vaccinatiecampagne om een inhaalslag te maken, met hulp van het leger. Op dit moment is 4,4 procent van de inwoners gevaccineerd. Dat is het laagste percentage van alle grote, ontwikkelde landen.

Er is volgens opiniepeilingen veel weerstand tegen het doorgaan van de Olympische Spelen maar het aantal openbare protesten is beperkt gebleven. In het grootste deel van het land geldt nog een noodtoestand om de vierde golf van het coronavirus in bedwang te houden.