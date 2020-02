Eerste beursnotering Londen sinds Brexit is grootste in Europa

Aandelen van Calisen, de maker van slimme online energiemeters die het verbruik bijhouden ook via een app, gingen vrijdag met 5% omhoog. Het bedrijf haalde op de beurs $426 miljoen op bij beleggers, volgens Bloomberg voorlopig de hoogst geprijsde notering in Europa.

Zijn belangrijkste aandeelhouder is private-equityfonds KKR. Sinds de notering van Artel Africa in Londen in juni kon de beurs geen grotere notering melden. Over heel 2019 werden slechts dertig noteringen op grote en kleine beurzen afgerond, samen goed voor een relatief magere $9 miljard.

Lege beurs

Alleen dankzij noteringen uit het Midden-Oosten en Afrika kon Londen afgelopen jaar zijn reputatie als beurscentrum overeind houden. Telecombedrijf Helios Towers uit Afrika haalde zo’n €450 miljoen op in Londen.

De aanloop van Europese bedrijven die via een beursnotering geld wilden ophalen was afgelopen maanden vrijwel nihil, uit onzekerheid over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit buiten de Europese Unie.

Volgens beursbedrijven tegenover persbureau Bloomberg en de African Export-Import Bank zitten er nog veel noteringen in de pijplijn, maar wachten bestuurders totdat zij meer zekerheid krijgen over de uitkomst van de Brexit.