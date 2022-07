Beursvooruitblik: ECB en gas bepalen sentiment

De ECB kondigt donderdag de eerste renteverhoging in elf jaar tijd aan: de rente gaat dan van -0,5% naar -0,25%. Al wordt er door een deel van de beleggers gehoopt op een grotere rentestap. Niet alleen vanwege de hoge inflatie, maar ook door de kelderende euro. Die zakte afgelopen week voor het eerst tot onder de dollar. „De ECB is al veel te laat met ingrijpen”, zegt Renco van Schie (Valuedge). „Na de vorige vergadering werd er nog een noodvergadering ingelast vanwege oplopende renteverschillen. Als de ECB dat al doet, waarom kan dat niet voor de dalende euro? Want alle import wordt duurder, en dan vooral energie.”

Al gaat Van Schie er niet van uit dat de ECB de markt zal verrassen met een grotere rentestap dan 25 basispunten. „De ECB opereert heel behoedzaam, zelfs als de euro nog verder onder druk komt te staan.”

Voordeel door goedkope euro

Al heeft de goedkope euro wel een voordeel voor een aantal beursgenoteerde bedrijven, ziet Corné van Zeijl van Actiam. „Voor wie bijvoorbeeld een groot deel van de omzet uit het buitenland haalt, is dit een enorme plus. De vertaling van buitenlandse winsten wordt simpelweg 13% hoger, want zoveel is de dollar al sterker geworden.” Dit geldt onder meer voor Aegon, Elsevier en Shell. „Dit is een klein beetje wind mee dat we heel hard nodig hebben.”

Want het eerste half jaar was bar en boos op de beurs, de AEX verloor ruim 16%. „Er is ook genoeg om je zorgen over te maken”, zegt Van Zeijl. Zo houdt aankomende week de oorlog in Oekraïne de beurzen opnieuw in zijn greep. „De vraag is of de Nord Stream 1, de belangrijkste gasleiding naar Duitsland weer open gaat. Dat zal al het verschil maken.” De pijpleiding ging maandag 15 juli dicht voor onderhoud. De vraag is of Rusland de gaskraan op 21 juli wel weer opendraait.

Sterkere cijfers

Aankomende week gaat het cijferseizoen ook weer verder, met onder meer de cijfers van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs op maandag. Van Schie houdt er rekening mee dat de cijfers kunnen meevallen. Volgens hem scheelt het nogal of je als belegger kijkt naar de markt als geheel, of de energiesector buiten beschouwing laat. „De afgelopen kwartalen waren de cijfers sterker dan verwacht. Bovendien moet een bedrijf een omzet- of winstwaarschuwing afgeven als de cijfers erg gaan tegenvallen. En die gevallen zijn schaars geweest.”

Ook over het eerste kwartaal zag Van Schie genoeg goede cijfers. „Er zijn wel afwaarderingen, maar niet extreem breed. En kijk je dan in lijn met die prognoses, dan zijn de koersen wel erg ver doorgeschoten. Een recessie is al voor een groot deel verwerkt. En als dan blijkt dat de soep niet zo heet gegeten wordt, kan de beurs ook weer gaan stijgen.”