ACM houdt oogje in het zeil bij dating apps op iPhone

De Rotterdamse rechtbank bevestigde eind december een uitspraak van de mededingingswaakhond, die een streep zette door het beleid van Apple om alleen betalingen via zijn eigen platform toe te laten. Van die betalingen kon Apple tot 30% afromen.

Uitbaters van datingapps mochten volgens de voorwaarden ook geen reclame maken voor manieren om te betalen buiten de App Store om. Volgens de ACM maakte Apple zo misbruik van zijn marktmacht, aangezien de App Store de enige manier is om een app op een iPhone te krijgen.

Apple heeft al aangekondigd tegen het vonnis in beroep te zullen gaan, maar moest in afwachting van het hoger beroep al wel voldoen aan de eis van de ACM. Sinds dit weekend zijn de voorwaarden voor datingapps in de App Store aangepast, zodat het bedrijf niet meer automatisch meeprofiteert bij elke transactie die gebruikers doen met de aanbieders van datingapps.

De voorwaarden die app-aanbieders verplicht alle transacties via de App Store van Apple te laten lopen, liggen wereldwijd onder vuur. Het oordeel van de ACM over datingsites kan veel bredere gevolgen hebben, omdat het voor het eerst is dat een oordeel werd gebaseerd op Europese regels. In andere landen lopen zaken voor andere categorieën van apps, zoals muziekstreamingdiensten en games.