Vakantiegeld mogelijk later uitbetaald

Ook in de Amsterdamse Kalverstraat is het stil en leeg. Winkeliers en andere werkgevers zoeken een uitweg om overeind te blijven. Ⓒ foto Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het noodpakket van het kabinet is enorm, maar de zorgen voor werknemers en ondernemers zijn nog lang niet weg. Vakbonden zijn bezorgd over de positie van flexwerkers die dreigen tussen wal en schip te vallen. Bedrijven zitten in hun maag met vaste lasten, zoals winstuitkeringen en vakantiegeld. Het opschorten van die laatste twee ’ligt op tafel’, om in het uiterste geval bedrijven te redden die niet genoeg hebben aan de noodsteun van het kabinet, bevestigt vakbond FNV.