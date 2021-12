Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Bitcoin kopen is te eenvoudig, hier is dringend regulering nodig

Jim Tehupuring

Volgens de AFM zijn er 1,2 miljoen mensen in Nederland met crypto’s. Dat getal is nu achterhaald: dankzij mij. Ik werd er gek van dat iedereen slapen rijk werd, behalve ik. Daarom besloot ik deze week een cryptoaccount te openen. Ik was geschokt door de eenvoud waarmee dat ging.