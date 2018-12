Mantelzorger laat geld liggen

Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers, vertelt een woordvoerster van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Van die 4,4 miljoen personen dient slechts 12% declaraties in bij de zorgverzekering, zo blijkt uit onderzoek van de organisatie.

Beperkende voorwaarden

Volgens de woordvoerster is dat niet zo gek. „Bij veel mantelzorgers is niet bekend dat ze via aanvullende zorgpakketten en gemeenten voor bepaalde zaken in aanmerking komen. En weten ze het wel, dan is het vaak lastig om uit te zoeken wie wat vergoedt of lopen ze tegen beperkende voorwaarden aan. Dan wordt al snel gedacht: laat die vergoeding maar zitten.”

Toch kan het wel degelijk de moeite lonen om aanvullende zorgverzekeringen door te spitten. Zo wordt via bepaalde aanvullende pakketten bijvoorbeeld een zorgmakelaar vergoed. Deze helpt onder meer bij de financiën en het zoeken naar vervangende (mantel)zorg als de normale mantelzorger op vakantie wil of de zorg (tijdelijk) niet meer kan uitvoeren.

Aanvullende verzekering

Welke vergoedingen precies mogelijk zijn en onder welke voorwaarden is afhankelijk van de aanvullende verzekering. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgverzekeraars die een totaalbedrag hebben voor vervangende zorg, een mantelzorgmakelaar of een cursus voor mantelzorgers. Een andere voorwaarde kan zijn dat er eerst toestemming moet worden gevraagd aan de zorgverzekeraar of de vervangende mantelzorg kan alleen bij een bepaalde stichting worden geregeld. Mezzo adviseert daarbij om ook „altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te beoordelen of je recht hebt op een van de vergoedingen”.

Ook op andere manieren is er vaak nog wat positiefs te regelen als het gaat om geld. Zo hebben gemeenten de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen. Zij krijgen hiervoor budget dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten. Als mantelzorger dien je hiervoor contact op te nemen met het Wmo-loket in de gemeente van diegene aan wie zorg wordt gegeven. „De waardering van de gemeente gebeurt bijvoorbeeld via een financiële tegemoetkoming, een mantelzorgpas die korting geeft of door groepsactiviteiten voor mantelzorgers. Dit verschilt per gemeente.”

Parkeervergunning

In een aantal gemeenten kunnen mantelzorgers een parkeervergunning krijgen, zodat ze dichtbij het huis van diegene kunnen parkeren die ze verzorgen. Verder is er een aantal gemeenten dat de reiskosten van een mantelzorger met bijstandsuitkering vergoedt. En als je samenwoont met de zorgvrager en deze wordt opgenomen, kun je de reiskosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Verder kan het lonen om te kijken of je als mantelzorger in aanmerking komt voor een gratis ’openbaar vervoer begeleiderskaart’. De kaart is geldig in bussen, treinen, trams, metro’s en de regiotaxi. De kaart is aan te vragen, mits je aan de voorwaarden voldoet, via ov-begeleiderskaart.nl.