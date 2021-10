Premium Financieel

Column: rekenrente pensioenfondsen is (toch echt) passé!

Er was afgelopen week bij een congres van Pensioen Pro Live de nodige polemiek over de rekenrente in het nieuwe pensioenstelsel en over het nut/noodzaak om rente(daling) af te dekken. Ik zal het daarom nog een keer uitleggen.