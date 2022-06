Premium Het beste van De Telegraaf

Column: het meest nutteloze voorwerp: de spaarpot

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Ik was laatst aan het opruimen. Daarbij kwam ik een doos tegen met enkele zaken daarin die ik al lang vergeten was dat ik die nog had. Het waren wat spullen die ik 30 jaar geleden had gekregen, toen ik naar Nederland kwam.