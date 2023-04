Rechtbank in Brazilië zet streep door export van levend rundvee

Het verbod op de export van vee vanuit alle havens in Brazilië werd opgelegd door een federale rechtbank in São Paulo. Er kan nog beroep tegen worden aangetekend. Een Braziliaanse dierenrechtenorganisatie had in 2017 een zaak aangespannen voor een verbod op de export van levend vee.

Die organisatie spreekt nu van een „historisch” besluit omdat wordt erkend dat de dieren te lijden hebben onder de export. De groep vergelijkt die export met de mensenhandel tijdens de slavernij.

Vonnis

De rechter stelde in het vonnis dat „dieren geen dingen zijn, maar levende wezens met gevoelens, die honger en dorst kunnen lijden en pijn en angst voelen.” Het vee wordt naar andere landen geëxporteerd om daar te worden geslacht. Brazilië is ook een belangrijke exporteur van bevroren rundvlees.

De Braziliaanse landbouwminister verdedigde de export van levend vee. Volgens hem zijn de reisomstandigheden voor de dieren in orde.