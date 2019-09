KLM vervoert meer passagiers

In de cijfers zijn niet de effecten van de recente reeks stakingen bij KLM meegenomen, want die vonden grotendeels plaats in de maand september. Alleen de cateringdienst van KLM legde al voor het einde van de maand augustus een keer het werk neer. Het grondpersoneel begon daarna met acties. Die hadden grotere gevolgen op het vluchtschema.

Het aantal reizigers steeg bij KLM met 1,5 procent. De capaciteit groeide met 1,8 procent. De bezettingsgraad liep daardoor licht terug naar 91,6 procent. Vooral vluchten van en naar Azië zaten minder vol. Het vrachtvervoer daalde met 5,8 procent.