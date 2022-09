Zoete overwinning Lindt in ’konijnenstrijd’ met Lidl

Volgens de hoogste rechter in Zwitserland verdient Lindt bescherming tegen andere fabrikanten die exclusieve en populaire producten van het Zwitserse chocolademerk namaken. Discounter Lidl moet daarom stoppen met de verkoop van zijn chocoladekonijn en de resterende voorraad uit de handel nemen.

Niet te zien

In zijn toelichting benadrukte de hoogste rechter verder dat, hoewel er wel enige verschillen zijn tussen de chocoladekonijnen van Lindt en Lidl, uit onderzoek naar voren is gekomen dat het onderscheid voor consumenten bijna niet te zien is. De nieuwe uitspraak die gunstig uitpakt voor Lindt vernietigt een eerdere uitspraak van een lagere rechtbank in Zwitserland, waarbij Lidl nog aan het langste eind trok.

Lindt voert al langere tijd strijd om zijn best verkochte producten te beschermen. Vorig jaar gaf een federale rechtbank in Duitsland nog aan dat een chocoladekonijn in een specifieke gouden verpakking van het Zwitserse bedrijf als handelsmerk kan worden beschouwd.

Met vestigingen in Duitsland, Zwitserland en Amerika behoort Lindt in Europa tot de grote chocolademakers. Het bedrijf is opgericht in 1845 en begonnen als snoepwinkeltje. Na een aantal overnames van branchegenoten in onder meer Italië en Oostenrijk groeide Lindl uit tot een beursgenoteerde onderneming met verkopen in alle grote economische regio’s.