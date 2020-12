Charles de Mooij wordt Officier

Burgemeester Jack Mikkers van de gemeente Den Bosch die De Mooij (63) prees om zijn professionaliteit, creativiteit en klantgerichtheid, deed een ’Mark Rutte’. Niet hijzelf maar de echtgenote van de museumdirecteur, Els de Mooij, speldde de koninklijke onderscheiding vanwege de coronaregels om 1,5 meter afstand te houden, op. Scheidend VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer had in september het genoegen dat zijn vrouw Klaske hem namens premier Mark Rutte de versierselen van het Commandeurschap in de Orde van Oranje Nassau mocht omhangen.

De Mooij die dit jaar 35 jaar bij het Noordbrabants Museum werkt, waarvan 20 jaar als directielid en 12,5 jaar als directeur, zag de onderscheiding niet aankomen. „Ik was totaal overvallen en had er absoluut geen erg in. Ik ben blij met de onderscheiding want die straalt af op het hele team en museum”, vertelde hij.

Onder zijn leiding groeide het museum van een regionaal museum met zo’n 100.000 bezoekers per jaar uit naar een landelijke trekpleister met ongeveer een kwart miljoen bezoekers. Hoogtepunt was de internationale expositie over Jheronimus Bosch in 2016 die in twaalf weken liefst 421.000 bezoekers trok, maar vele jaren van voorbereiding vergde.

Zijn adagium: „Het museum is er voor iedereen.” Dat blijkt ook uit de laatste succesvolle expositie Asjemenou! over de Nederlandse populaire cultuur in 100 voorwerpen die tot en met 24 januari loopt.

De tentoonstelling trekt een breed publiek en is vrijwel geheel uitverkocht.

De Mooij voor de toespraak van Rutte op maandagavond: „We draaien supergoed. Als het kabinet echter beslist dat we vanwege de coronacrisis een tijd dicht moeten, zal ik me er niet tegen verzetten. Ik zou zo’n maatregel begrijpen.”