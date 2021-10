Virgin Galactic keldert op Wall Street door uitstel ruimtereizen

NEW YORK (ANP) - Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic is vrijdag flink onderuitgegaan op Wall Street. Beleggers reageerden geschrokken op de aankondiging dat een geplande testvlucht wordt uitgesteld en dat pas in het vierde kwartaal van 2022 commerciële ruimtereizen worden aangeboden. De aandacht op de beurzen in New York ging verder vooral uit naar de kwartaalcijfers van zakenbank Goldman Sachs.

Virgin Galactic sloot bijna 17 procent in de min. Het bedrijf van miljardair Richard Branson trekt acht tot tien maanden uit voor het "opknappen en verbeteren" van de ruimtevaartuigen. Een duidelijke reden voor de vertraging werd niet gegeven, al wees het bedrijf erop dat er na een eerdere testvlucht geconcludeerd werd dat "verdere inspectie" van de vloot vereist is.

De belangrijkste beursgraadmeters eindigden de laatste handelsdag van de week in de plus. De Dow-Jonesindex won 1,1 procent op 35.294,76 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 4471,37 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,5 procent op 14.897,34 punten.

Goldman Sachs ging bijna 4 procent vooruit. De bank zag de winst in het afgelopen kwartaal scherp stijgen, vooral dankzij hogere inkomsten uit het adviseren bij fusies en overnames en beursgangen. Eerder deze week kwamen ook al branchegenoten als JPMorgan Chase, Citigroup en Morgan Stanley met sterke cijfers naar buiten.

Farmaceut Moderna zakte na een hogere opening uiteindelijk dik 2 procent. Beleggers reageerden eerst verheugd dat geneesmiddelenautoriteit FDA heeft aangeraden mensen van 65 jaar en ouder en mensen met een hoger risico een boosterprik te geven met het coronavaccin van Moderna. Maar later ging de koers omlaag toen bleek dat een beslissing over de goedkeuring van een vaccin van het bedrijf voor jonge kinderen juist is uitgesteld. De toezichthouder heeft nog zorgen over de mogelijke bijwerkingen.

Bedrijven die actief zijn op het vlak van digitale munten zaten in de lift nu de bitcoin weer meer dan 62.000 dollar waard is. Coinbase Global, MicroStrategy, Riot Blockchain en Marathon Digital lieten plussen tot meer dan 12 procent zien. Aluminiumproducent Alcoa maakte verder kwartaalcijfers bekend die beter waren dan verwacht en werd beloond met een plus van ruim 15 procent.

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1599 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent tot 82,29 dollar en Brentolie werd 0,9 procent duurder op 84,74 dollar per vat.