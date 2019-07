ASR verliest woekerpoliszaak bij Kifid

Het gaat om een echtpaar dat eind 2001 een Falcon LevensPlan afsloot bij een rechtsvoorganger van ASR met een looptijd van 27 jaar. Zij hadden zich bij Kifid onder meer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in rekening zouden zijn gebracht.

Bij de uitspraak volgt de Commissie van Beroep jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie als het gaat om de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen voor consumenten-overeenkomsten. Het is nu aan ASR om de ingehouden poliskosten te berekenen en met een vergoeding over de brug te komen.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.