Tot vier jaar cel in zaak beleggingsfraude

Volgens de rechtbank staat vast dat de mannen enkele honderden beleggers hebben opgelicht en het geld hebben witgewassen. Met de fraude was in totaal zo'n 8,7 miljoen euro gemoeid. Geld dat binnenkwam, werd meteen uitgegeven. "Investeerders is van meet af aan een vertekend beeld van de werkelijkheid voorgeschoteld", aldus de rechtbank.

Hoofdverdachten Stefan S. (36) uit Doesburg en Ronald de G. uit Ede (62) kregen de hoogste gevangenisstraffen opgelegd.