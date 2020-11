Groei dankzij corona: privévlucht voor prijs businessclass

Kelly Otte zegt luxevervoer naar een betaalbaar niveau te brengen.

Terwijl de KLM vecht voor zijn voortbestaan en de luchtvaartindustrie wereldwijd grotendeels stil ligt, is ondernemer en piloot Kelly Otte een nieuwe vliegtuigmaatschappij gestart. Dat in deze periode de eerste vlucht van Silver Flight gepland stond, was even schrikken. „Maar het gaat beter dan verwacht, misschien wel juist door de coronacrisis”, vertelt Otte.