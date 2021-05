Premium Binnenland

Anti-Israëlisch sentiment neemt toe in Nederland: ’De hetze is overweldigend’

Ooit stond Nederland, in tijden van crisis, als één man achter Israël. Dit is nu anders. ’Dood aan de Joden’, klinkt het in onze straten. Hoe kijken vrienden van Israël naar die ontwikkeling? „De hetze is overweldigend.”