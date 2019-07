Air France plaatst miljardenorder bij Airbus

Het eerste nieuwe toestel kan naar verwachting in september 2021 in gebruik genomen worden. Bij de grote bestelling is meteen ook een optie afgesproken om later nog dertig vliegtuigen van hetzelfde type te kunnen bestellen. Ook zijn er bij de deal zogeheten acquisitierechten overeengekomen voor nog eens dertig toestellen.

