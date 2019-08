De gevolgen van een studieschuld voor je hypotheek

Studeren is duur, zeker als je op jezelf wilt wonen. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Amsterdam - Een paar honderd euro per maand voor boeken, collegegeld en biertjes in de kroeg. Wie in september aan zijn studie begint kan het makkelijk lenen. Maar op lange termijn is die studieschuld een blok aan het been, die kan zorgen voor een hypotheek die tienduizenden euro’s lager uitvalt.