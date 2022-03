Autobezitter weer flink duurder uit bij tanken met rit omhoog olieprijzen

Volgens United Consumers die de adviesprijzen aan de pomp dagelijks in de gaten houdt, is er zaterdag naar verwachting weer bijna een cent bijgekomen naar een stand van €2,461 per liter Euro 95. Daarmee is de scherpe daling van een week eerder weer grotendeels teniet gedaan. Op 10 maart kwam er nog een record van €2,502 in de boeken.

Stevige opleving

Bij de stevige opleving van de olieprijzen speelde deze week een grote verstoring bij de productie in Kazachstan een rol. Ook een terugval van de Amerikaanse olievoorraden gaf de aanzet om het zwarte goud weer omhoog te stuwen. De Brent-prijs kwam daarbij weer even uit tot boven de $120 per vat. Eerder deze maand was er nog een scherpe daling tot onder de $100.

United Consumers baseert zich bij de meting van de brandstofprijzen op de adviesprijzen die vijf grote oliemaatschappijen dagelijks geven aan tankstations, waarvan het gemiddelde wordt berekend. De adviesprijzen kunnen wel flink afwijken in vergelijking met de prijzen van onbemande lokale tankstations.

Het is nog even afzien totdat er vanaf 1 april een mes gaat in de accijzen voor brandstoffen aan de pomp. Met deze stap gaat de benzineprijs met 17 eurocent omlaag, terwijl de dieselprijs 11 eurocent goedkoper wordt.