Hypotheken krijgen onderdak bij ’cloudbank’ Ohpen

Ceo Matthijs Aler van Ohpen (derde van rechts) ondertekent overnamedeal met Davinci. Ⓒ Eigen Foto

AMSTERDAM - Het in ’bankieren in de cloud’ gespecialiseerde Ohpen neemt branchegenoot Davinci over. Hierdoor kunnen banken en verzekeraars ook de administratie van hun hypotheken en andere kredieten bij het financiële technologiebedrijf onderbrengen.