Zo houd je je dagje uit betaalbaar

Vader Martijn Beets te midden van zijn kinderen Diede Roos (9) en Silke Tijn (11): „We doen elke dag wel wat leuks.” Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - De vakantie overslaan om kosten te besparen en in plaats daarvan een paar dagjes uit met het gezin. Vraag is of die keuze werkelijk een betaalbaar alternatief is. De entreeprijzen zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen, blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. Duur of niet, we blijven steeds vaker uitgaan.