Handrem van de automarkt: verkoop stijgt met meer dan de helft

Het herstel van de markt voor nieuwe auto’s zou daarmee verder doorzetten. Voor Nederland was in maart sprake van een verkoopstijging met 51% tot 37.452 nieuwe auto’s. Over het gehele eerste kwartaal ging het om een plus van bijna 26% tot 98.425 nieuw verkochte wagens.

Begin vorig jaar stond de verkoop nog flink onder druk door onder andere chiptekorten. Daardoor werd de productie bij autofabrikanten geremd en liepen leveringen van nieuwe auto’s vertraging op. Die productieverstoringen zijn inmiddels sterk verminderd, waardoor de verkoop weer fors aantrekt. Bestelde auto’s worden nu geleverd, waardoor ook de forse groei te zien is.

Benzine meest verkocht

Volgens de ACEA nam de verkoop van elektrische en hybride auto’s vorige maand opnieuw flink toe. Benzineauto’s blijven nog altijd het meest verkochte segment. Over de eerste drie maanden van dit jaar ging de verkoop in de EU met 18% omhoog tot bijna 2,7 miljoen nieuwe personenauto’s, geholpen door groei in de vier grote Europese automarkten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.