Nikkei lager door viruszorgen en dure yen

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager de dag uit op 25.634,34 punten. Het was de tweede verliesbeurt op rij. De Japanse hoofdindex tikte eerder deze week nog het hoogste niveau in ruim 29 jaar aan door het optimisme over de coronavaccins. Farmaceut Astellas Pharma en bank Mitsubishi UFJ Financial Group behoorden tot de staartgroep met minnen van 2,2 en 1,5 procent. Medicijnenmaker Daiichi Sankyo en handelshuis Itochu stonden bovenaan met winsten van 2,7 en 2,3 procent.

De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,4 procent in de plus. De Chinese staatszender CCTV meldde dat Peking maatregelen gaat nemen om de binnenlandse consumptie aan te jagen om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent en in Seoul verloor de Kospi 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent onder aanvoering van de vier grote Australische banken. Een sterker dan verwachte banengroei in Australië in oktober bood daarbij steun aan de handel.