’Huizenprijzen vanaf eind dit jaar omlaag’

Rabobank gaat uit van een gemiddelde prijsdaling van 2,9% in 2021. Over 2020 zullen de huizenprijzen gemiddeld nog 5,6 % hoger uitvallen dan vorig jaar, doordat deze vóór de coronacrisis nog hard zijn gestegen.

Dit jaar wisselen 195.000 huizen van eigenaar, denkt Rabobank, zo’n 24.000 minder dan vorig jaar. Dat aantal neemt volgend jaar nog iets verder af tot 180.000, is de verwachting.

Onzekerheid

De coronacrisis brengt de groei van de werkgelegenheid en de toename van het aantal werkenden met een vast contract abrupt tot stilstand, schrijven de bankeconomen. „Verlies van werk en inkomen, en de onzekerheid daarover, zal naar verwachting een sterk effect hebben op de raag naar koopwoningen.”

Vooral starters tot 35 jaar haken af op de huizenmarkt, denkt Rabobank. Zij lopen meer kans hun werk te verliezen, onder meer omdat ze relatief vaak werken met een tijdelijk contract of als oproep- of uitzendkracht.

Doorstromers

Door de onzekerheid schuiven doorstromers hun verhuisplannen eerder op de lange baan. Zij wachten liever tot hun huidige woning is verkocht, voordat ze een bod uitbrengen op een nieuw onderkomen. De gemiddelde verkooptijd en het woningaanbod kunnen daardoor snel oplopen.

Particuliere beleggers zullen de komende tijd minder huizen kopen om te verhuren of zelfs panden te koop zetten, schrijft Rabobank.

Door het wegblijven toeristen, expats en (internationale) studenten is de vraag naar studentenkamers, appartementen en Airbnb’s sterk gedaald. In de tien grootste studentensteden stijgt het aantal huizen dat te koop staat volgens Rabobank nu al harder dan in de rest van Nederland.