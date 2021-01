Beurzen Azië gemengd na reeks Chinese cijfers

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,8 procent. De Chinese economie groeide in het vierde kwartaal met 6,5 procent. Over heel 2020 bedroeg de groei 2,3 procent. China is daarmee het enige grote land dat in het coronajaar een krimp wist te ontlopen. De economische groei is wel de traagste in de afgelopen 44 jaar. In 2019 groeide de Chinese economie nog met 6,1 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 1 procent lager op 28.242,21 punten. Vooral de Japanse chipbedrijven stonden onder druk. Volgens persbureau Reuters heeft de Trump-regering een aantal leveranciers van het Chinese technologieconcern Huawei, waaronder chipmaker Intel, ingelicht dat bepaalde licenties om producten te verkopen aan Huawei worden ingetrokken. Huawei staat op een zwarte lijst van de Verenigde Staten vanwege te nauwe banden met de Chinese overheid en het leger.

De Kospi in Seoul zakte 1,8 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor 3 procent. Jay Y. Lee, de voorzitter van Samsung, is door een rechtbank in Seoul veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar vanwege zijn rol in een langlopend omkoopschandaal in het land.