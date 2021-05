Opborrelende inflatie plaatst ECB voor dilemma

Premium Geld

’Hypotheekrentes blijven voorlopig laag’

De hypotheekrentes zijn in maart en april opnieuw gedaald, maar de verwachting is dat de rentetarieven nu wel enigszins zullen stabiliseren. De sterkste daling was bij de 30-jaarsrente met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Deze bedraagt nu 1,62%. Dat is 0,39 procentpunt onder de hoogste rente die i...