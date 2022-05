Ontslagen directeur Volksbank krijgt negen maanden loon mee

Anders dan de rechtbank oordeelde het gerechtshof dat Veuger niet ontslagen had mogen worden, omdat hij zich eerder ziek had gemeld. De door Veuger geëiste miljoenenvergoeding kwam er evenwel niet. Ook kreeg hij niet de gevraagde extra compensatie voor advocaatskosten.

Juridisch gesteggel

Over het gedwongen vertrek van Veuger is al langer juridisch gesteggel. Eerder besliste het gerechtshof nog dat de Volksbank langer loon moest doorbetalen aan Veuger. Volgens het hof waren er rond het ontslag namelijk zaken fout gegaan.

Het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank trok zich bij het ontslag eerder ten onrechte niets aan van het geldende opzegverbod. Het ontslag van de bestuurder was evenwel rechtsgeldig, zo luidde het oordeel maandag. Als de rechtbank het ontslag eerder wel had vernietigd, zou de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk negen maanden na de ingangsdatum van het ontslag zijn geëindigd door ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zo klinkt het.

Meningsverschillen

Het ontslag van Veuger in de zomer van 2020 kwam op een moment dat hij pas een aantal maanden in dienst was. Later vertrokken meer hoge functionarissen bij de bank vanwege meningsverschillen over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers.

De onrust bij de Volksbank ligt gevoelig, omdat de bank nog altijd in staatshanden is. Volgens een onafhankelijk onderzoek dat de bank liet doen, zouden de verstoorde verhoudingen aan de top zijn ontstaan door misverstanden over de precieze taken van directeuren. Die spanningen zouden incidenteel tot onderling pestgedrag hebben geleid.