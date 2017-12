Brits plan voor tolheffing vrachtwagens

Minister van Transport Chris Grayling zei dat Londen met de maatregel een gelijk speelveld voor Britse en internationale vrachtwagenchauffeurs wil creëren. ,,Onze vrachtrijders klagen geregeld dat een trucker van het vaste land ons land binnenkomt met een tank vol goedkopere diesel, daarna een paar dagen in het land blijft, weer weg gaat en niets betaalt voor het gebruik van de wegen'', zei Grayling.

Via het 'pay-per-mile'-project wil de bewindsman de buitenlandse chauffeurs ook aan het onderhoud van de wegen laten meebetalen. Grayling zei dat het niet de bedoeling is de tolheffing ,,binnen afzienbare tijd" ook in te voeren voor andere voertuigen dan trucks.