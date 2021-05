Beleggers trekken Boskalis vlot

Volgens de onderneming uit Papendrecht staat het orderboek nu op 5,6 miljard euro. Dat is een toename met circa 270 miljoen euro in vergelijking met eind 2020. De omzet lag in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau als een jaar eerder, met een hoger resultaat. Al met al waren de ontwikkelingen zoals verwacht, zegt Boskalis.

Er werden geen concrete cijfers gemeld over de waarde van de klus in het Suezkanaal. Topman Peter Berdowski had eerder al gezegd dat het project geen miljoenen zou opleveren voor Boskalis, maar wel voor extra naamsbekendheid van het bedrijf zorgt. De Ever Given lag in maart bijna een week overdwars vast in het Suezkanaal, waardoor een enorme opstopping van wachtende schepen bij de belangrijke waterweg tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee ontstond. Dochterbedrijf Smit Salvage van Boskalis was betrokken bij de bergingsactie.

Egypte heeft nu plannen om een deel van het Suezkanaal te verbreden en te verdiepen. Volgens analisten van ING maakt Boskalis goede kans mee te doen aan dat baggerproject. Eerder was Boskalis ook al betrokken bij een uitbreiding van het Suezkanaal. Het is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel.