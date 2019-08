De Volkswagen ID.3.

In het strenge geheime ’Walhalla’, het design-Mekka in Wolfsburg, is vandaag samen met een slanker logo de nieuwe koers van Volkswagen gepresenteerd. Alle hoop vestigt Europa’s grootste autobouwer daarbij op het nieuwe emissie-vrije model ID.3, dat de waardige opvolger van de Kever en de Golf moet worden.