Stakingsgolf dreigt VK geheel lam te leggen

Financieel

Winkelmedewerkers Schiphol krijgen 5% meer loon

De winkelmedewerkers van de taxfreeshops op luchthaven Schiphol krijgen er in twee jaar 5% salaris bij. Dat is met werkgever Schiphol Air Retail (SAR) afgesproken in een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, meldt vakbond FNV. Vorig jaar hebben de medewerkers van de See Buy Fly-winkels een aantal ...