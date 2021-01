Duitsland smeekt om chips voor stilvallende auto-industrie

De oosterburen zijn de eerste waar nu ook vanuit de regering wordt gesmeekt om extra halfgeleiders. Persbureau Reuters heeft een brief ingezien van de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier die zijn Taiwanese ambtgenoot Wang Mei-hua verzoekt om de problemen van de auto-industrie te bespreken met TSMC, ’s werelds grootste chipmaker en een van de grootste toeleveranciers van de Duitse auto-industrie.

De vraag naar chips groeit zo hard dat de chipfabrikanten de vraag nauwelijks bij kunnen houden. Naast elektronica en mobiele telefoons, hebben ook nieuwe auto’s steeds meer chips nodig. De tekorten aan halfgeleiders verergerden nog eens door acties van de voormalige Trump-regering tegen Chinese chipfabrikanten.

Autoproductie stilgelegd

Autofabrikanten kampen met zulke tekorten aan chips dat onder meer Volkswagen Ford, Subaru, Toyota, Nissan en Fiat Chrysler productielijnen hebben stilgelegd. De laatste heeft zelfs zijn Canadese fabriek tot eind januari helemaal gesloten. Honda heeft de productie in vijf Amerikaanse fabrieken afgeschaald. Audi bouwt 10.000 auto’s minder en heeft personeel naar huis gestuurd.

Verschillende autobouwers hebben eerder al bij TSMC al aangedrongen om de capaciteit op te schroeven. General Motors nam twee weken geleden al contact op met de Taiwanezen en ook EU-functionarissen hebben de problemen aangekaart. De beperkte beschikbaarheid van chips dreigt het herstel van de coronacrisis enorm te vertragen, klaagt de auto-industrie wereldwijd.

Afhankelijkheid

De Duitse minister Altmaier hoopt met zijn verzoek dat er op korte en middellange termijn in de halfgeleiderindustrie meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor de levering aan autofabrikanten. De Duitse auto-industrie had zelf al gesprekken aangeknoopt met TSMC. De Taiwanese chipmaker laat in een verklaring weten samen met de automobielfabrikanten een oplossing te zoeken voor de capaciteitsproblemen.

Ondertussen werkt de regering in Berlijn aan een plan om met staatssteun de productiecapaciteit van halfgeleiders in Duitsland en Europa uit te breiden, laat een woordvoerder aan Reuters weten. Daarmee moet de afhankelijkheid van Azië verminderd worden en huidige leveringsproblemen voorkomen worden.