Beursblog: beleggers optimistisch over economie en schuldendeal

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De Philips Innovation Award is de grootste studenten ondernemerschapsprijs van Nederland. Het board van de Philips Innovation Award (PHIA) 2023 luidde samen met de winnaars Plense Technologies & ExCulture de Gong om een succesvol jaar te vieren. Ⓒ FOTO Euronext Amsterdam AEX 767.86 1.68 %

De stemming op de Amerikaanse beurzen is uitstekend enerzijds dankzij meevallende economische cijfers uit de VS. Hierdoor nam de angst voor een recessie af. Bovendien kregen beleggers er na hoopvolle berichten vertrouwen in dat de Republikeinen en Democraten dit weekend een akkoord over het schuldenplafond zullen bereiken.