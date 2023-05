Beursblog: Damrak kleurt groen; chipbedrijven weer gangmaker

Amsterdam - De Amsterdamse beurs is goed uit de startblokken gekomen. De AEX opent 0,6% hoger. Weer zijn de chipbedrijfen gangmaker. Ook in de Midkap en SmallCap openen in het groen. Vivoryon Therapeutics is uitblinker op het Damrak, nadat het donderdagavond bekendmaakte geld op te halen voor een Alzheimer-medicijn.