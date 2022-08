Premium Het beste van De Telegraaf

Oproep directrice Grachtenfestival: ’Blijf ook in september kaartjes kopen’ ’De Theaters hebben u nodig’

Karin Strobos en Raoul Steffani in duet, begeleid door het voor de gelegenheid samengestelde orkest van dirigent Joost Geevers (l.). Ⓒ De Telegraaf

De bedoeling van het Grachtenfestival, zei mezzosopraan Karin Strobos, ,,was om klassieke muziek weg te halen uit de concertzaal.” Zij leek zich te realiseren dat dit in de voormalige Amsterdamse stadsschouwburg, tijdens dit jubileumconcert vanwege het 25-jarig festival-bestaan, niet helemaal was gelukt: ,,Maar het festival speelt zich ook af op de speelplaats, in het badhuis en in het verzorgingshuis.”