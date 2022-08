Achterhoekse ondernemers ieder jaar naar ’Lochem sul Garda’

Bij het ontbijt, ’s ochtends in het prachtige hotel Belvedere aan de boulevard van havenstadje Salò, vertelde de Lochemmer dat hij vroeger 60 man in dienst had. Van stukadoors tot houtbewerkers. Nu huurt hij al die specialisten in. „Dan heb je geen personeelskosten en kun je de allerbeste vaklui inhuren.”

Restauratieondernemer Bonne Venema en zijn vrouw en compagnon Debora

Het Haagse Vredespaleis is een van de monumentale panden die hij met zijn bedrijf Renovare onderhanden heeft genomen. Maar ook historische woonhuizen in de hofstad, zoals in de wijk Duinoord, maakte hij weer als nieuw. Met behoud van de ornamenten op de plafonds. Daarvoor gebruikt hij kalk uit zijn favoriete vakantieland. „Hier uit de bergen,” wijst hij. „Het beweegt mee. Daardoor krijg je minder snel scheuren.”

Cosmetica

De Achterhoeker en zijn gezin komen al twintig jaar in de zomer naar het Gardameer. „Ik begin altijd in een hotel”, legt Bonne uit. „Dat is fijn voor mijn vrouw, dan hoeft ze niets te doen. „Daarna gaan we naar een appartement.” Zijn echtgenote Debora werkt ook in zijn bedrijf, waarin zij verantwoordelijk is voor de financiën. „Eigenlijk is zij de baas”, lachte haar man. „En dan importeert ze ook nog cosmetica.”

"Limoncello spritz bij Bar Italia uit 1920"

Na een privétochtje over het meer, stapten tegen het middaguur zijn vrienden aan boord. Ook zij vieren al jaren vakantie in de omgeving van Salò, in appartementen vlakbij het 35-jarige Weekend Glamping Resort van het Nederlands-Italiaanse echtpaar Loek en Chicca van de Loo. Een van de passagiers was hypotheekadviseur Addy Nobel. „Hij financiert ons”, riep kapitein Bonne. „Onze huizen, onze bedrijven en onze boten.” Het bulderend gelach deed de boot haast omslaan.

Stekkerauto’s

„En ik jullie auto’s”, deed Addy’s broer Ruben Nobel, eigenaar van een automotivezaak, er tot aller vermaak nog een schepje bovenop. Hij verkoopt veel stekkerauto’s maar waterstof heeft volgens hem de toekomst.

Zijn broer Addy, die kantoren heeft in Lochem en Amersfoort, verwachtte niet dat de huizenprijzen de komende tijd gaan dalen. „Maar de tijd van exorbitante prijsstijgingen is voorbij”, zei hij beslist. „Net als de overbiedingen.”

Bouwondernemer Onno Wamelink met zijn zoon Sem. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

Teun Pietersen , die soepel hielp met aanmeren, bouwt met zijn timmerbedrijf Lazize veranda’s. „In Nederland, niet hier in Italië, hoor. Daar willen ze geen houten veranda’s.” Hij werkt wel eens samen met de bouwonderneming van Onno Wamelink uit Aalten, met zijn zoon Sem gezeten op de voorplecht. „Het kabinet kan die veertig miljard beter gebruiken voor milieuvriendelijke technieken voor de boeren dan om ze uit te kopen”, mengde de wijze Sem zich in een stikstofdiscussie van de volwassenen.

Eigenaar Andrea Maggioni van Bar Italia uit 1920.

Terug op de wal in Salò, een Renaissancestadje waarin Gasparo da Salo de viool uitvond en dictator Benito Mussolini in zijn nadagen resideerde, streken de Nederlanders neer op het terras van de uit 1920 stammende Bar Italia, pleisterplaats van autorally Mille Millia en bekend om zijn exclusieve champagne’s. Maar schipper Bonne en zijn bemanning bestelden limoncello spritz. Goed tegen de hitte.